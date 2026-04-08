Salone del Mobile 1900 espositori per il futuro dell’abitare

Al Salone del Mobile si tiene una delle principali esposizioni dedicate al settore del design e dell’arredamento, con la partecipazione di circa 1900 espositori provenienti da tutto il mondo. L’evento presenta le ultime novità e tendenze che influenzeranno gli spazi abitativi nei prossimi anni, offrendo una panoramica completa delle innovazioni nel campo dell’arredamento e del design d’interni. La manifestazione si svolge in un contesto internazionale che attrae visitatori e professionisti del settore.

L’industria del design definisce il futuro dell’abitare in tutte le sue declinazioni al Salone del Mobile.Milano che presenta novità di prodotto, collezioni, idee e liaison culturali proposte da oltre 1.900 espositori italiani e stranieri (il 36,6%) con 227 brand al loro debutto o che tornano dal 21 al 16 aprile in Fiera Milano con i padiglioni sold out a conferma di come la manifestazione sia il motore strategico per il settore anche e soprattutto in uno scenario globale geopolitico ed economico complesso. Sfida raccolta dalle quattro manifestazioni annuali - Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salone del Mobile, 1900 espositori per il futuro dell’abitare Il Salone del Mobile 2026 vince sulle turbolenze internazionali e attira 1.900 espositori: “Attrattività e forza sui mercati"Milano, 30 gennaio 2026 – “Nonostante una situazione di grande incertezza internazionale, gli operatori da tutto il mondo arriveranno al Salone del... Leggi anche: Design, il Salone del Mobile disegna il futuro del progetto Salone del Mobile, 1900 espositori per il futuro dell’abitareDal 21 al 26 aprile, a Fiera Milano, Rho, le nuove frontiere globali del progetto con 16 padiglioni sold out. Accanto alle quattro manifestazioni annuali e alle biennali EuroCucina e Salone Internazio ... ilgiornale.it Salone Mobile, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): Conferma fiere strumento diplomazia economica'Il Salone del Mobile è una punta di eccellenza del sistema fieristico milanese e, in generale, del sistema fieristico italiano, un luogo in cui è possibile apprezzare il cuore del Made in Italy'. Cos ... adnkronos.com