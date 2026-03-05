saline di tarquinia al via il progetto di riqualificazione un passato da tutelare per il futuro

È stato avviato il progetto di riqualificazione delle saline di Tarquinia, un’area di circa 170 ettari. L’intervento mira a creare un modello di rigenerazione sostenibile che combini la tutela ambientale, la valorizzazione culturale e lo sviluppo territoriale. L’iniziativa coinvolge enti e professionisti per trasformare il sito, mantenendo il suo passato come patrimonio da preservare.

Uno spazio di circa 170 ettari ispirato ad un modello di rigenerazione sostenibile con l'obiettivo di integrare tutela ambientale, valorizzazione culturale e sviluppo territoriale. Presentato in audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati il masterplan di riqualificazione del Borgo e della Riserva delle Saline di Tarquinia. A presentare il progetto dell'intervento è stato il direttore dell'Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme. Tra i punti da sviluppare quello sulla promozione di ricerca, la formazione e divulgazione in rete con istituzioni accademiche e museali e lo sviluppo di un turismo lento.

