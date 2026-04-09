Salento il ritorno del lupo | scienza e nuove regole per convivere

Nel Salento, le campagne e le aree costiere stanno assistendo a una presenza crescente di lupi, che si stanno spostando spontaneamente nei territori della provincia di Lecce. Questo ritorno fa parte di un processo naturale di ripopolamento e richiede l’adozione di nuove regole per favorire la convivenza tra uomini e animali selvatici. Le autorità stanno monitorando la situazione e studiando le strategie più adatte per gestire questa evoluzione ecologica.

Tra le campagne e le zone costiere del Salento si sta consumando un cambiamento ecologico profondo: il lupo sta tornando a popolare i territori della provincia di Lecce attraverso spostamenti spontanei. Per affrontare questo fenomeno che intreccia biologia e percezioni popolari, la sezione leccese del Club alpino italiano ha dato il via a una rassegna scientifica nazionale intitolata Presenze silenziose – I grandi carnivori in Italia, con l’obiettivo di promuovere una convivenza consapevole tra l’uomo e la fauna selvatica. L’iniziativa, che vede la supervisione di Antonietta Caragnano e la presidenza di Francesco Vigneri, si svilupperà attraverso due appuntamenti chiave nel mese di aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salento, il ritorno del lupo: scienza e nuove regole per convivere Il ritorno del lupo nel Salento: tra scienza e leggenda per una nuova convivenzaLECCE – Il Salento si scopre oggi teatro di un fenomeno ecologico di portata straordinaria: il ritorno spontaneo e documentato del lupo tra le sue... Leggi anche: Lupo, avvistamento a Ponte Sasso. Il sindaco detta nuove regole Temi più discussi: Vela d’altura, il Salento al centro del grande sport: presentata a Palazzo Adorno l’VIII Coppa dei Campioni; Verso il punto di non ritorno: gasolio agricolo a 1,67 euro al litro; Estate 2026, Nek sceglie l'Arena del Mare; Non pioveva così tanto da quasi un secolo. Record a marzo. La Regione chiede lo stato di emergenza. Il ritorno del lupo nel Salento: tra scienza e leggenda per una nuova convivenzaLa mostra nazionale Presenze silenziose approda a Lecce e Tricase per raccontare la ricolonizzazione naturale dei grandi carnivori in Puglia ... lecceprima.it Figli del Salento: Nicola Arigliano. Una vita di musica e arteNicola Arigliano è stato un figlio cui il Salento ha dato i natali, lasciando poi che andasse per il mondo riempiendolo di musica e arte. corrieresalentino.it Pesca record nelle acque del Salento. Un pescatore di Tricase Porto, in provincia di Lecce, ha catturato un astice gigante di 6 chili. - facebook.com facebook Pesca record in Salento: a #Tricase catturato un #astice di 6 kg. Mai visto così grande! Francesco Fredella x.com