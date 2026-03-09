In Bahrein, più di trenta persone sono state ferite a causa di un drone iraniano, mentre nel frattempo il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile. La tensione tra le parti coinvolte si è manifestata con un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale. Le conseguenze di questo attacco sono state immediatamente visibili sui mercati energetici, con il costo del greggio in rapido aumento.

Un attacco con un drone iraniano all’alba di lunedì ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein. Quattro di loro sono in gravi condizioni, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, dalla Bahrain News Agency e Afp. “L’attacco condotto da un drone iraniano contro la regione di Sitra ha ferito 32 civili, che vengono curati secondo i protocolli medici stabiliti. Tra loro ci sono quattro casi gravi, tra cui bambini che hanno richiesto un intervento chirurgico”, ha scritto il Ministero. Una ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite alla testa e agli occhi, e due bambini, di 7 e 8 anni, hanno riportato gravi lesioni agli arti inferiori, ha affermato il Ministero, aggiungendo che il più piccolo dei feriti aveva due mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano. Il petrolio schizza a oltre 100 dollari al barile

