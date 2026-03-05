Guerra in Iran perché il prezzo del petrolio non è salito a 100 dollari al barile

La guerra in Iran ha avuto effetti sui mercati internazionali, ma il prezzo del petrolio non ha raggiunto ancora i 100 dollari al barile. Nonostante le tensioni coinvolgano il paese, le quotazioni rimangono stabili o in lieve calo. Gli operatori osservano con attenzione le prossime evoluzioni, mentre le paure di un aumento drastico dei costi energetici non si sono ancora concretizzate.

La guerra in Iran ha già fatto sentire il proprio impatto sui mercati internazionali, ma non tutti hanno reagito allo stesso modo. Il petrolio, per esempio, non è salito a 100 dollari al barile come in altre crisi simili del passato. Dall'inizio dell'offensiva, il prezzo del greggio è aumentato solo del 30%. Un rialzo "contenuto", come ha spiegato nella sua analisi Agi, che mette a confronto alcuni degli eventi storici che maggiormente hanno impattato sul mercato come l'embargo del 1973-74, che portò i prezzi al 260%, o l'invasione irachena del Kuwait, che ne aumentò il prezzo del 180%. Qual è il prezzo di gas e petrolio Un attacco senza una fine definita, come annunciato dal Segretario alla Difesa Usa, che non calma i mercati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Iran, schizzano i prezzi dell’energia: gas tocca i 50 euro al megawattora, petrolio verso i 100 dollari al barileDopo l'attacco in Iran schizzano i prezzi dell'energia, con il prezzo del gas cresciuto di quasi il 40% e quello del petrolio salito dell'8 e 9%.

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

