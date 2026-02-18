Nessuna svolta nei colloqui Usa-Iran | Vance alza il tiro e cita l’opzione militare Araghchi risponde dialogo sì ma basta minacce
Il rappresentante degli Stati Uniti, Vance, ha dichiarato che le trattative con l’Iran non stanno portando a nessuna svolta, mettendo in discussione ogni possibilità di accordo. Vance ha anche menzionato la possibilità di usare la forza militare come opzione, alzando il tono del dibattito. In risposta, il vice ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, ha ribadito che preferisce il dialogo, ma non tollera più minacce. Durante il summit di Ginevra, i colloqui tra i due paesi si sono conclusi senza risultati concreti.
Il summit di Ginevra, in cui si sono tenuti i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, sono stati un autentico fiasco. A dirlo senza mezzi termini è il vicepresidente degli Usa J.D. Vance che dopo un briefing sui negoziati ha liquidato l’esito come inconcludente, sostenendo che dal summit con la delegazione di Teheran non c’è stata “nessuna svolta”, e ha lasciato sul tavolo l’ipotesi più rumorosa di tutte: l’azione militare. “Linee rosse” e richieste non recepite, le accuse di Vance a Teheran. Vance, intervistato da Fox News, non le manda a dire e gela le speranze di quanti credevano, sulla base delle dichiarazioni dei funzionari iraniani che parlavano di “passi in avanti evidenti”, che tutto sommato l’incontro non fosse stato un completo disastro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
