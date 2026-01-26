Sicilia estesa nella notte la frana a Niscemi | Sempre più isolati Evacuati 500 residenti – Il video

Nella notte, una frana si è verificata a Niscemi, in Sicilia, lasciando il territorio più isolato e richiedendo l’evacuazione di circa 500 residenti. Questo evento si aggiunge ai danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito la costa ionica, evidenziando la vulnerabilità delle zone interne dell’isola. L’attenzione ora si concentra sulla gestione delle emergenze e sulla tutela delle comunità locali.

Dopo i grandi danni provocati dal ciclone Harry che ha devastato la costa Ionica della Sicilia, l’allarme arriva dall’entroterra. La frana che ha colpito un’area di Niscemi, centro del Nisseno con circa 25 mila abitanti, si è ulteriormente estesa nel corso della notte. Il movimento franoso sarebbe stato aggravato dalle intense piogge che hanno interessato quella zona della Sicilia. In via precauzionale, la Protezione civile ha disposto nella giornata di ieri – domenica 25 gennaio – l’evacuazione di circa 500 residenti delle aree considerate a rischio. Il rischio isolamento. Il sindaco Massimiliano Conti ha disposto la chiusura delle scuole per oggi e attivato il Centro operativo comunale.🔗 Leggi su Open.online

Frana a Niscemi: oltre 500 evacuati nella notte, smottamento in estensione verso Gela. Scuole chiuse e rischio isolamento per il centroNella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato.

Sicilia, una frana minaccia Niscemi: oltre 500 evacuati.Liguria, Massi sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Le recenti criticità in Italia riguardano eventi naturali che hanno interessato varie regioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica; Il Maltempo devasta la Sicilia: ma quando cambieranno le cose?; Allerta meteo su Sicilia, Sardegna e Calabria: auto in una voragine, soccorritori travolti da onda.

Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammaticaNella notte la frana si è estesa. 500 persone sono state evacuate dalle loro case e oggi le scuole rimangono chiuse ... avvenire.it

Niscemi, nella notte la frana è cresciuta ancora di altri tre metri. Protezione civile in allarmeLa frana del versante collinare Sud ieri pomeriggio, con un fronte di diversi chilometri sia in lunghezza che in larghezza, si è propagata con faglie che si sono manifestate sotto il Belvedere di ... lasicilia.it

L'allerta rossa della Protezione Civile è stata estesa all'intera Sardegna, la Sicilia e la Calabria. - facebook.com facebook

Allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico per temporali, per la giornata di oggi, nella Sicilia nord-orientale. Domani l'allerta rossa verrà estesa anche a tutto la Sicilia orientale e centro-orientale. x.com