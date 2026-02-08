Spagna in Andalusia evacuati 11.000 residenti per il maltempo

Le violente tempeste che hanno colpito l’Andalusia hanno costretto le autorità a evacuare circa 11.000 persone. Le zone più colpite sono state allagate e molte case sono rimaste senza corrente. I soccorritori sono ancora sul posto per aiutare chi si trova in difficoltà, mentre le previsioni parlano di ulteriori piogge nelle prossime ore. La situazione rimane critica in molte aree della regione.

Ampie zone della Spagna meridionale colpite da violente tempeste. In Andalusia sono stati evacuati fino a 11.000 residenti. Un comitato di esperti, composto da geologi e idrologi, sta valutando la stabilità del terreno per determinare se i residenti evacuati possano tornare in sicurezza nelle loro case. Accompagnati dagli agenti della Guardia Civil, i residenti sono entrati per raccogliere effetti personali, vestiti, documenti e animali domestici che non era stato possibile evacuare in precedenza. L'allerta in Andalusia rimane in vigore a causa dei forti venti costieri e delle intense piogge. Secondo l'agenzia meteorologica statale, lunedì le precipitazioni dovrebbero intensificarsi nuovamente.

