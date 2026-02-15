Italia | Boccardelli denuncia la carenza di lavoro qualificato e l’erosione del potere d’acquisto dei salari

Il professore Boccardelli evidenzia che in Italia la mancanza di lavoratori qualificati e il calo dei salari colpiscono duramente il mercato del lavoro. Durante una conferenza a Roma, ha spiegato come molte aziende faticano a trovare personale specializzato, mentre i salari non tengono il passo con l’aumento dei costi di vita. In particolare, ha citato come i giovani siano spesso costretti a accettare lavori meno qualificati con stipendi insoddisfacenti, aggravando la crisi occupazionale.

La Qualità del Lavoro al Centro: Boccardelli Scuote il Dibattito sui Salari in Italia. Roma, 15 febbraio 2026 – Il dibattito sulla stagnazione salariale in Italia si arricchisce di una nuova, incisiva analisi. Paolo Boccardelli, rettore della Luiss Guido Carli, sottolinea come la radice del problema non sia una mancanza di posti di lavoro, ma una diffusa carenza di opportunità professionali di qualità, capaci di generare redditi adeguati. Questa riflessione, emersa in un contesto di rapida trasformazione economica e tecnologica, invita a ripensare le strategie di investimento nel capitale umano e a superare una visione miope del mercato del lavoro.