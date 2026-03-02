Nel match valido per i quarti di finale dei play-off Scudetto, Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ha battuto Busto 3-1. Santarelli ha espresso speranza in un infortunio lieve per Gabi, mentre l’obiettivo è concludere la serie già mercoledì. La partita si è svolta con un risultato finale che ha consolidato il vantaggio della squadra di casa.

Nel confronto decisivo valido per i quarti di finale dei play-off Scudetto, Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ha ottenuto un successo di 3-1 contro Eurotek Laica UYBA. Il match ha visto una prestazione offensiva particolarmente incisiva di Isabelle Haak, capace di chiudere con 35 punti, accompagnata da un contributo difensivo importante che ha portato a 10 muri di squadra. Nonostante l’avvio meno dinamico nel secondo set, le Pantere hanno mantenuto il controllo della contesa e hanno imposto un ritmo che ha lasciato poche opportunità alle avversarie, consolidando così la possibilità di chiudere la serie già nella prossima trasferta. La squadra di casa ha preso l’iniziativa nel primo parziale, gestendo la difesa e la murata con efficacia e organizzando l’attacco su un terreno favorevole. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Conegliano-Busto 3-1: Santarelli spera in un infortunio lieve per Gabi, obiettivo chiudere la serie mercoledì

Playoff Serie A1 Femminile: le sfide di quarti tra Conegliano e Busto, Novara e Chieri, Milano e Vallefoglia, Scandicci e BergamoLa giornata decisiva della stagione regolare della Serie A1 Tigotà ha definito i verdetti che plasmeranno la griglia post-stagione.

Volley femminile, Gabi resta a Conegliano: ufficiale il rinnovo del contrattoLa Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano blinda una delle stelle più luminose del panorama mondiale: Gabriela “Gabi” Guimarães ha ufficialmente...

Tutti gli aggiornamenti su Conegliano Busto.

Temi più discussi: QUARTI DI FINALE PLAYOFF: GARA1 CON BUSTO ARSIZIO DOMENICA 1/3 ore 17.00 PALAVERDE – PREVENDITA DA OGGI; LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse in carica piegano le lombarde; Playoff di pallavolo femminile di Serie A1 2025/26: risultati e tabellini di gara -1 dei quarti di finale; Serie A1 Tigotà – Ufficiale la programmazione di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Playoff Scudetto.

LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse in carica piegano le lombardeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 19.04 La diretta finisce qui. Grazie per ... oasport.it

Isabelle Haak illegale nei playoff: 35 punti e Conegliano esce dalle grinfie di Busto Arsizio, Zhu Ting brillanteConegliano ha sudato più del previsto nel primo match dei playoff scudetto, si è distratta nel secondo set e si è fatta sorprendere dalla forza di volontà ... oasport.it

L'Imoco Volley Conegliano fa la Conegliano e Haak la Haak, ma la UYBA Volley Busto Arsizio non sfigura in gara 1 play off e promette ancora battaglia per la partitissima di mercoledì sera (ore 20.30) a Busto facebook

Isabelle Haak illegale nei playoff: 35 punti e Conegliano esce dalle grinfie di Busto Arsizio, Zhu Ting brillante - x.com