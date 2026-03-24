LIVE Conegliano-Novara 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere vogliono chiudere la serie e volare in finale 22-21

Al termine del terzo set, il punteggio tra Conegliano e Novara è di 22-21. La partita di volley femminile di Serie A1 2026 è in corso e le Pantere cercano di chiudere la serie per qualificarsi in finale. Durante il match, un errore di Squarcini dai nove metri ha permesso a Novara di recuperare un punto, mentre il tecnico di Conegliano ha espresso disappunto per un errore di squadra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 23-22 Sbaglia anche Squarcini dai nove metri, si dispera Bernardi. 22-22 Lunghissimo il servizio di Daalderop. Conegliano non scappa. Time-out di Novara. 22-21 Esce il primo tempo di Squarcini. Conegliano in vantaggio! 21-21 La parallela di Gabi da posto quattro pareggia i conti. 20-21 Diagonale pazzesca di Daalderop da posto quattro. 19-21 Mani out di Herbots, resiste il vantaggio di Novara. 19-20 Non passa il primo tempo di Squarcini. 18-20 Diagonale di Haak che punta alla precisione da posto due. 17-20 Esce il servizio di Adigwe, entrata eccezionalmente per il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere vogliono chiudere la serie e volare in finale, 22-21 Articoli correlati LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere per chiudere la serieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20. LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Zanzare di Bernardi non vogliono chiudere la serie, 16-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20. Conegliano - Novara | Highlights | 18^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 Tutto quello che riguarda LIVE Conegliano Novara 2 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Pantere al PalaVerde per chiudere i conti con Novara: Vogliamo la finale Scudetto; LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezza. Diretta | Conegliano Novara (risultato 1-1) video streaming Rai: un set a testa (oggi 24 marzo 2026)Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: la Imoco è sul 2-0 nella semifinale playoff di Serie A1 e dunque stasera ha il primo match point. ilsussidiario.net LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match al PalaverdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 10-14 Fast in parallela di Chirichella. 9-13 Difesa ... oasport.it Solo applausi per queste ragazze #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Conegliano #Novara - facebook.com facebook Play Off: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, in scena Gara 3 x.com