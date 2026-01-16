Salerno verso il voto | De Luca pronto a tornare in campo dopo le dimissioni del sindaco

A Salerno, la possibilità di un ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città si fa più concreta, dopo le recenti dimissioni del sindaco. Con l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, si apre uno scenario politico che coinvolge anche il Partito Democratico di Elly Schlein. La situazione potrebbe influenzare gli equilibri locali e nazionali, segnando un possibile nuovo passo nel panorama politico campano.

Si libera la corsa per Palazzo di Città. Dopo l'elezione di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, si apre uno scenario politico che potrebbe rimettere in gioco Vincenzo De Luca, creando tensioni anche nel Partito democratico guidato da Elly Schlein. Con le dimissioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, si è liberata una casella decisiva negli equilibri locali, e l'ex governatore sarebbe pronto a candidarsi nuovamente a sindaco, puntando al quinto mandato alla guida della città. Le dimissioni di Napoli e il ritorno alle urne. L'addio di Napoli era nell'aria da giorni ed è stato comunicato ufficialmente venerdì 16 gennaio durante la riunione di giunta.

