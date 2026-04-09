Rugby Sound Festival 2026 | a Legnano la 25ª edizione con Salmo Subsonica Madame e tanti altri

Dal 2 al 18 luglio 2026, l’Isola del Castello di Legnano ospiterà la 25ª edizione del Rugby Sound Festival, un evento musicale che si svolge nell’ambito di questa località milanese. Per questa edizione sono annunciati artisti come Salmo, Subsonica e Madame, insieme ad altri interpreti di rilievo. L’evento si ripete annualmente e rappresenta uno dei principali appuntamenti musicali della stagione estiva.

Dal 2 al 18 luglio 2026 l’Isola del Castello di Legnano (Milano) torna a essere il cuore pulsante della musica live con la 25ª edizione del Rugby Sound Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. Un traguardo importante per una manifestazione che, nel tempo, è riuscita a evolversi da evento legato al mondo del rugby a festival musicale di riferimento, capace di attrarre ogni anno migliaia di spettatori. La lineup di quest’anno si conferma ricca, trasversale e pensata per coinvolgere pubblici diversi, tra grandi nomi della musica italiana, nuove proposte e serate tematiche. Si parte il 2 luglio con Tony Pitony, già sold out, a dimostrazione dell’enorme attesa per l’evento. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Rugby Sound Festival 2026: a Legnano la 25ª edizione con Salmo, Subsonica, Madame e tanti altri Sequoie Music Park: nel 2026 Subsonica, Tony Pitony, Caparezza, Litfiba e tanti altriSi sta preparando l'edizione 2026 del Sequoie Music Park al parco delle Caserme Rosse di Bologna. Milano Cortina 2026 passerà alla storia come l’edizione dei record per l’Italia e tanti altri. Ma non per tutti!Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state quelle dei record per l’Italia, capace di ottenere un bottino senza precedenti nella storia. Temi più discussi: RUGBY SOUND FESTIVAL 2026: dal 2 al 18 luglio la 25° edizione all’Isola del Castello di Legnano (Milano); Finley e Teenage Dream al Rugby Sound di Legnano per una notte di nostalgia degli anni 2000; FINLEY: con Teenage Dream al Rugby Sound Festival per una notte dedicata agli anni 2000; Al Rugby Sound Festival le hit degli anni Duemila con Finley e Teenage Dream. Il rapper 18K al Rugby Sound Festival di Legnano: opening per Salmo il 16 luglioIl rapper 18K sarà tra i protagonisti del Rugby Sound Festival di Legnano con l’apertura del concerto di Salmo in programma il 16 luglio. L’annuncio arriva dopo i recenti sold out delle date milanesi. legnanonews.com Rugby Sound Festival 2026: a Legnano torna la grande musica dal vivo con la 25ª edizioneDal 2 luglio al 18 luglio 2026, l’Isola del Castello di Legnano (Milano) tornerà a trasformarsi in un palcoscenico d’eccezione per la 25ª edizione del Rugby Sound Festival, appuntamento ormai imperdib ... megamodo.com Eventi - Il rapper 18K sarà tra i protagonisti del Rugby Sound Festival di Legnano con l’apertura del concerto di Salmo in programma il 16 luglio. L’annuncio arriva dopo i recenti sold out delle date milanesi - facebook.com facebook Dal 2 al 18 luglio torna a Legnano il @RugbySoundPB: otto serate live all’Isola del Castello con grandi nomi della musica italiana e oltre 50 mila presenze attese #RugbySoundFestival x.com