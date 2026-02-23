Milano Cortina 2026 passerà alla storia come l’edizione dei record per l’Italia e tanti altri Ma non per tutti!

Milano e Cortina hanno segnato un record storico per l’Italia con le Olimpiadi Invernali 2026, portando a casa più medaglie di sempre. La causa di questo successo è la forte preparazione delle squadre italiane e il supporto delle strutture sportive moderne. Tuttavia, non tutti i partecipanti hanno ottenuto risultati di rilievo, e alcune discipline hanno deluso le aspettative. La competizione continua e gli atleti si preparano alle prossime sfide.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state quelle dei record per l’ Italia, capace di ottenere un bottino senza precedenti nella storia. Con 30 medaglie, di cui 10 d’oro, il nostro Paese ha migliorato qualsiasi primato legato ai Giochi della neve e del ghiaccio. Attenzione però, perché non solo l’Italia ha vissuto un’edizione senza precedenti. Per esempio, la Norvegia ha alzato l’asticella del record assoluto di medaglie d’oro ( 18 ) e di medaglie complessive ( 41, mai era stata infranta la fatidica soglia delle 40). Come se non bastasse, la nazione scandinava è diventata la prima a imporsi per quattro volte consecutive nel medagliere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da recordL’Italia ha ottenuto 30 medaglie alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, un risultato storico che deriva dall’impegno degli atleti italiani.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. 196 azzurri, è record! Tornano Brignone e TabanelliLe Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio, con la Cerimonia di apertura il 6 e le prime medaglie assegnate il 7.

Milano Cortina 2026, speed skating: medaglia d'oro per gli azzurri, Stati Uniti sconfitti

