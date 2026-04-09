Rugby Italia | Sergio Parisse entra nello staff tecnico della nazionale

Sergio Parisse, ex capitano della nazionale di rugby, ha deciso di entrare nello staff tecnico della stessa squadra. La sua scelta segna un passaggio importante nella carriera dell’atleta, che ha avuto un ruolo di rilievo nel team in passato. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalle fonti della federazione, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici. Si tratta di un ritorno che ha suscitato interesse tra gli appassionati di rugby.

Il ritorno a casa ha sempre il sapore delle storie importanti, ma nel caso di Sergio Parisse assume i contorni di una vera e propria eredità sportiva che si trasforma. Dal primo luglio 2026, l’ex capitano azzurro entrerà ufficialmente nello staff della Nazionale maschile come assistente allenatore degli avanti, con delega alla rimessa laterale: un ruolo tecnico preciso, quasi chirurgico, per uno che in campo ha sempre avuto una visione totale. La scelta della Federazione non è solo funzionale, ma profondamente simbolica: riportare dentro il sistema il giocatore che più di ogni altro ha incarnato il rugby italiano moderno. Parisse non è stato soltanto un numero otto straordinario, ma un riferimento globale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Italia: Sergio Parisse entra nello staff tecnico della nazionale Parisse nello staff della Nazionale: "Una grande sfida, abbiamo potenziale"Le parole di Sergio Parisse nel giorno in cui diventa ufficiale il suo ritorno nella nazionale italiana di rugby, nel ruolo di assistente allenatore... Italia, riecco Parisse: sarà nello staff di QuesadaIl gioco di parole è presto fatto: "Back H8me", di nuovo a casa, dove al posto della "o" c'è l'8 di una carriera intera. Temi più discussi: Sergio Parisse entra nello staff tecnico della Squadra Nazionale Maschile; Rugby, Sergio Parisse braccio destro di Quesada; Italrugby, ufficiale l'arrivo di Sergio Parisse nello staff tecnico; Italia, riecco Parisse: sarà nello staff di Quesada. Rugby, Italia: Sergio Parisse entra nello staff tecnico della nazionaleIl ritorno a casa ha sempre il sapore delle storie importanti, ma nel caso di Sergio Parisse assume i contorni di una vera e propria eredità sportiva che ... oasport.it Sergio Parisse nello staff tecnico dell'Italrugby: sarà assistente allenatore degli avantiSergio Parisse- 142 caps internazionali, cinque Rugby World Cup disputate tra il 2003 e il 2019, dodici stagioni da capitano degli Azzurri-torna in Italia: entrerà dal 1° luglio 2026 nello staff tecni ... sport.sky.it Italrugby, Sergio Parisse entra nello staff tecnico: sarà assistente allenatore - facebook.com facebook Great news for @Federugby will only get stronger with Sergio Parisse joining x.com