Parisse nello staff della Nazionale | Una grande sfida abbiamo potenziale

Oggi è stato annunciato il ritorno di Sergio Parisse nella nazionale italiana di rugby, questa volta nel ruolo di assistente allenatore. Si occuperà del reparto degli avanti, con particolare attenzione alle rimese laterali. Parisse ha definito questa opportunità come una grande sfida e ha sottolineato il potenziale della squadra. La sua presenza nel settore tecnico rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo della selezione nazionale.

Le parole di Sergio Parisse nel giorno in cui diventa ufficiale il suo ritorno nella nazionale italiana di rugby, nel ruolo di assistente allenatore per il reparto degli avanti, con responsabilità specifica sulla rimessa laterale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parisse nello staff della Nazionale: "Una grande sfida, abbiamo potenziale" Italia, riecco Parisse: sarà nello staff di QuesadaIl gioco di parole è presto fatto: "Back H8me", di nuovo a casa, dove al posto della "o" c'è l'8 di una carriera intera. Leggi anche: Europei di pallanuoto femminile, la jesina Stefania Giuliani nello staff della nazionale francese come vice coach Temi più discussi: Italia, ufficiale il ritorno di Sergio Parisse dopo 21 anni in Francia: sarà nello staff di Quesada; Domenico e Maria Paola Parisse vittime del 6 aprile, il tempo non cancella il dolore; Onna, Parisse presenta il libro sulla storia del paese a Casa Onna; Tommaso Menoncello a Verissimo: Dall'infortunio prima del Mondiale ho imparato tanto. Sono ciò che sono grazie ai miei genitori. Italrugby, Sergio Parisse entra nello staff del reparto avanti di Quesada. Ma il sacrificio di Moretti fa discutereLa FIR ha annunciato l'ingresso di Parisse nello staff del reparto avanti della nazionale. Molti però criticano l'addio di Andrea Moretti, tecnico della mischia, che ora attende un sostituto all'altez ... sport.virgilio.it Italia, ufficiale il ritorno di Sergio Parisse dopo 21 anni in Francia: sarà nello staff di QuesadaVentuno anni dopo, Sergio Parisse torna in Italia. Il più forte giocatore della storia del rugby italiano, nonché recordman di presenze con la Nazionale (142) da luglio farà parte dello staff azzurro. corrieredellosport.it Italrugby, Sergio Parisse entra nello staff tecnico: sarà assistente allenatore - facebook.com facebook Great news for @Federugby will only get stronger with Sergio Parisse joining x.com