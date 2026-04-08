Il rugby italiano si prepara a riabbracciare un volto noto: il giocatore simbolo del passato azzurro tornerà nello staff tecnico della nazionale, lasciando la sua esperienza in club stranieri. A partire dal primo luglio, entrerà ufficialmente nel team di allenatori, dopo aver concluso la sua carriera da giocatore in un club francese. La sua presenza si aggiunge alle recenti novità in vista delle prossime competizioni internazionali.

Il gioco di parole è presto fatto: "Back H8me", di nuovo a casa, dove al posto della "o" c'è l'8 di una carriera intera. È il saluto che la Federazione italiana rugby ha voluto riservare alla leggenda Sergio Parisse nel giorno in cui diventa ufficiale il suo ritorno in azzurro, nel ruolo di assistente allenatore per il reparto degli avanti, con responsabilità specifica sulla rimessa laterale. Lo ha fortemente voluto il ct argentino Gonzalo Quesada e potrà averlo in campo dall'1 luglio, quando avrà terminato di ricoprire il medesimo incarico con i francesi del Toulon RC. "Tornare in Italia e poter contribuire da dentro alla crescita della Nazionale e di tutto il movimento rugbistico del mio Paese è una straordinaria opportunità - commenta l'ex capitano, 142 caps con la maglia azzurra -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, riecco Parisse: sarà nello staff di Quesada

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