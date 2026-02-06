Parigi apre la stagione del Sei Nazioni con una partita intensa. La Francia si impone facilmente sull’Irlanda davanti al suo pubblico, mostrando subito di essere in forma. La sfida tra le due grandi del rugby europeo si conclude con un risultato che lascia già intravedere un campionato molto combattuto.

Parigi al centro della scena ovale per l’apertura del Sei Nazioni 2026, con Francia e Irlanda chiamate subito a un confronto dal peso specifico altissimo, tra due delle realtà più ambiziose del panorama europeo. Allo Stade de France va in scena una sfida che oppone fisicità, ritmo e qualità tecniche di primissimo livello, in un debutto che misura immediatamente le reali ambizioni delle due nazionali. I Bleus puntano a far valere profondità e talento davanti al proprio pubblico, mentre l’Irlanda cerca un colpo esterno per indirizzare il torneo: ne nasce un match acceso, ricco di strappi e giocate decisive, che racconta molto più di una semplice prima giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni 2026: all’esordio la Francia domina l’Irlanda a Parigi

Questa mattina sono state svelate le ambizioni delle squadre per il Sei Nazioni 2026.

La Scozia si prepara al Sei Nazioni 2026 con un umore diverso rispetto al passato.

