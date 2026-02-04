Rugby Sei Nazioni 2026 | le favorite Francia e Inghilterra in prima fila l’Italia vuole sorprendere

Questa mattina sono state svelate le ambizioni delle squadre per il Sei Nazioni 2026. Francia e Inghilterra partono con i favori del pronostico, ma l’Italia spera di sorprendere e fare risultato. La competizione si annuncia aperta, con molte incognite che potrebbero cambiare le previsioni.

Il Sei Nazioni 2026 si presenta con gerarchie piuttosto delineate sulla carta, ma anche con diverse incognite che potrebbero sparigliare le carte. In cima al lotto delle pretendenti c’è la Francia, che parte con l’etichetta di squadra da battere dopo aver già assaporato il successo recente e con una generazione di talento ormai nel pieno della maturità. Alle spalle dei Bleus si muove un’Inghilterra in crescita costante, mentre l’Irlanda sembra vivere una fase di rinnovamento. Scozia a caccia del salto di qualità definitivo, Italia nel ruolo di possibile guastafeste e Galles alle prese con una ricostruzione complessa completano il quadro di un’edizione che promette equilibrio e tensione. 🔗 Leggi su Oasport.it

