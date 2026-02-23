Rugby Sei Nazioni | Francia in fuga E alle spalle dei Bleus regna l’incertezza

La squadra di rugby francese ha preso il comando del Sei Nazioni 2026 grazie a due vittorie convincenti, lasciando dietro di sé un gruppo di contendenti ancora incerte. Le prestazioni solide e le mete segnate con precisione hanno fatto balzare i Bleus in testa alla classifica, mentre le altre nazionali faticano a trovare stabilità. La lotta per le posizioni più alte si fa più intensa, con molte sfide ancora da giocare.

Dopo tre giornate, il Sei Nazioni 2026 ha già emesso un primo verdetto pesante: la Francia è nettamente davanti a tutti. I transalpini hanno costruito il primato con un percorso impeccabile, raccogliendo il massimo possibile e mostrando una qualità complessiva, fisica e tecnica, che al momento nessun’altra nazionale sembra in grado di eguagliare. Non è solo una questione di punti, ma di sensazioni: i Bleus controllano le partite, colpiscono quando serve e danno l’impressione di poter accelerare in qualsiasi momento. Il Grande Slam, a questo punto, è più di un obiettivo: è una prospettiva concreta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sei Nazioni, Francia-Italia 33-8: i Bleus dilagano nel finale, secondo ko per gli azzurriLa partita tra Francia e Italia si conclude con la vittoria dei Bleus 33-8, dopo che un cartellino rosso a Lynagh al 70’ permette ai francesi di segnare due mete consecutive.

LIVE Francia-Italia 12-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: avvio veemente dei francesiUna sconfitta pesante si verifica quando la Francia travolge l’Italia con un punteggio di 12-0, a causa di un avvio aggressivo e di errori nella difesa italiana.

XV de France - La semaine des Bleus avant le Pays de Galles

