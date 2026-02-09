Moviola Juve Lazio CorSport | Gila rischia su Cabal Guida la porta a casa in qualche modo

Durante la partita tra Juventus e Lazio, il VAR ha sollevato alcune polemiche. Secondo il Corriere dello Sport, Gila è stato protagonista di un intervento rischioso su Cabal, che avrebbe potuto portare a un calcio di rigore o a un cartellino. L’arbitro Guida, invece, ha deciso di mantenere il gioco in campo, portando a casa una decisione che ha lasciato molti dubbiosi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La moviola ha evidenziato alcune fasi che potrebbero riaccendere il dibattito sulla gestione delle situazioni delicate in campo

L'analisi del tormentato episodio arbitrale. All'indomani di Juve Lazio, la moviola del Corriere dello Sport si concentra su quanto accaduto in area biancoceleste in occasione del contatto tra Gila e Cabal. All'arbitro Guida viene assegnato un 5.5 in pagella, insufficienza lieve. LA MOVIOLA – La porta a casa con qualche difficoltà, Guida, pesa la decisione sul contatto Gila-Cabal che ha fatto infuriare la Juve, pesa qualche scelta disciplinare non da lui (la trattenuta di Cambiaso su Maldini in ripartenza è giallo chiaro).

