Rrahmani e Di Lorenzo non sono disponibili per la partita contro il Parma. La squadra spera di averli pronti per l’incontro successivo contro la Lazio. Negli ultimi giorni, l’allenatore ha lavorato per reintegrare alcuni giocatori chiave nel gruppo, ma al momento non ci sono certezze sulla loro presenza. La condizione fisica dei due difensori viene monitorata attentamente in vista delle prossime sfide.

Nelle ultime settimane Antonio Conte ha ritrovato pedine fondamentali per il suo Napoli. Ma, nonostante gli ultimi importanti rientri, l’emergenza non è del tutto rientrata, soprattutto nel reparto difensivo. Il tecnico continua infatti a fare i conti con le assenze di due elementi chiave come Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo. Il primo è alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e, secondo quanto riportato da La Repubblica, non sarà disponibile nemmeno per la prossima sfida contro il Parma. L’obiettivo realistico per il suo rientro sembra essere la gara successiva. Situazione in miglioramento invece per Di Lorenzo, fermo da inizio febbraio dopo un intervento al piede. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rrahmani e Di Lorenzo non recuperano per il Parma. L’obiettivo è riaverli a disposizione contro la Lazio

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