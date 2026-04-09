A Romano di Lombardia si discute in modo acceso sulla sorte di Palazzo Muratori, un edificio costruito nel 1996 che da quasi tre decenni divide l’opinione pubblica locale. La questione riguarda il possibile intervento di demolizione, un tema che ha acceso confronti tra cittadini e amministrazione. La decisione sul futuro della struttura potrebbe influenzare il panorama urbano della cittadina lombarda.

A Romano di Lombardia si accende un acceso dibattito urbanistico riguardante il destino di Palazzo Muratori, l’edificio del 1996 che divide la cittadinanza da quasi trent’anni. Mentre l’amministrazione guidata dal sindaco Gafforelli ha avviato i necessari approfondimenti tecnici per valutarne la demolizione al fine di restituire decoro alla piazza centrale, l’architetto Peretti ha lanciato un appello pubblico per salvaguardare la struttura, sostenendo la validità del progetto originale. Un conflitto tra estetica moderna e tradizione urbana. Il cuore della controversia risiede nel contrasto tra la visione architettonica dell’epoca e il desiderio di recupero del centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romano di Lombardia: Palazzo Muratori rischia la demolizione

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