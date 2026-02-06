Torre Annunziata ok regolamento delle entrate comunali Approvata la variante urbanistica per la demolizione di Palazzo Fienga
La giunta di Torre Annunziata ha approvato il nuovo regolamento delle entrate comunali. Contestualmente, è stata approvata anche la variante urbanistica che consente la demolizione di Palazzo Fienga. Ora si attende la fase operativa per iniziare i lavori.
Via libera al nuovo regolamento delle entrate e alla variante urbanistica per l’area di Palazzo Fienga. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento generale delle entrate comunali e la presa d’atto della conclusione della conferenza dei servizi per la demolizione di Palazzo Fienga. Nella seduta di questa mattina a Palazzo Criscuolo, l’assise ha dato l’ok al testo sulle entrate comunali che introduce due novità. La prima è la possibilità per i contribuenti di avere una rateizzazione fino a 84 rate, in linea con gli strumenti già previsti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Inoltre, per importi fino a 30mila euro, la rateizzazione può essere richiesta senza presentare una fideiussione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondimenti su Torre Annunziata
Urbanistica a Milano, ordine di demolizione del primo palazzo (abusivo) costruito con la sola Scia. Palazzo Marino: “Un atto dovuto”
A Milano, è stato emesso il primo ordine di demolizione di un edificio costruito senza il necessario titolo edilizio, basato esclusivamente sulla SCIA.
Approvata la riorganizzazione di uffici e locali: a Torre Annunziata una sede della Polizia Metropolitana
È stata ufficialmente approvata la riorganizzazione di alcuni spazi comunali a Torre Annunziata, con l’accorpamento della Polizia Metropolitana in una nuova sede presso Palazzo Criscuolo.
Ultime notizie su Torre Annunziata
Argomenti discussi: Torre Annunziata, ok regolamento delle entrate comunali - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; XIII Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare; Regione Campania, Buonajuto eletto presidente Commissione Affari Istituzionali - Napoli Village - Quotidiano; Luigi Mennella sindaco: presentato il progetto InclusiOn: accendiamo il futuro.
Torre Annunziata, ok regolamento delle entrate comunaliIl Consiglio Comunale ha approvato il regolamento generale delle entrate comunali e la presa d’atto della conclusione della conferenza dei servizi per la ... napolivillage.com
Case a 1 euro a Torre Annunziata: l’obiettivo è ripopolare il centro storicoIl Comune di Torre Annunziata ha approvato il regolamento per la cessione agevolata degli immobili. L’obiettivo è quello di contrastare lo spopolamento del centro storico. Segui le notizie di ... fanpage.it
Torre Annunziata, rilancio Basilica: via ai lavori. Don Paolino: 'Restituiamo dignità a un luogo sacro'. Obiettivo facciata entro luglio, finanziamento da 500mila euro facebook
| Sarà il signor Marco #Guida, della sezione di Torre Annunziata, l’arbitro di Juventus- #Lazio. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.