torre annunziata ok regolamento delle entrate comunali approvata la variante urbanistica per la demolizione di palazzo fienga

La giunta di Torre Annunziata ha approvato il nuovo regolamento delle entrate comunali. Contestualmente, è stata approvata anche la variante urbanistica che consente la demolizione di Palazzo Fienga. Ora si attende la fase operativa per iniziare i lavori.

Via libera al nuovo regolamento delle entrate e alla variante urbanistica per l'area di Palazzo Fienga. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento generale delle entrate comunali e la presa d'atto della conclusione della conferenza dei servizi per la demolizione di Palazzo Fienga. Nella seduta di questa mattina a Palazzo Criscuolo, l'assise ha dato l'ok al testo sulle entrate comunali che introduce due novità. La prima è la possibilità per i contribuenti di avere una rateizzazione fino a 84 rate, in linea con gli strumenti già previsti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Inoltre, per importi fino a 30mila euro, la rateizzazione può essere richiesta senza presentare una fideiussione.

A Milano, è stato emesso il primo ordine di demolizione di un edificio costruito senza il necessario titolo edilizio, basato esclusivamente sulla SCIA.

È stata ufficialmente approvata la riorganizzazione di alcuni spazi comunali a Torre Annunziata, con l’accorpamento della Polizia Metropolitana in una nuova sede presso Palazzo Criscuolo.

