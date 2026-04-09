Il ‘mostro’ di Romano l’appello di un architetto | Non abbattete Palazzo Muratori

Un architetto ha presentato un appello per evitare l’abbattimento di Palazzo Muratori, un edificio situato a Romano che da anni suscita opinioni contrastanti tra i residenti. La struttura è stata al centro di discussioni pubbliche, con alcuni che ne chiedono la demolizione e altri che ne difendono la conservazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi cittadini e delle autorità locali.

Romano. Amato e odiato. Da sempre Palazzo Muratori ha rappresentato, per la comunità romanese, un elemento divisivo. Rinominato il ‘mostro’, l’edificio fu realizzato nel 1996 nel centro cittadino per celebrare l’ars muratoria suscitando, però, opinioni contrastanti per il suo stile moderno. L’amministrazione guidata dal sindaco di Romano di Lombardia Gianfranco Gafforelli ha manifestato fin da subito la volontà di abbatterlo per valorizzare la piazza e restituirle maggiore armonia e visibilità. Tra coloro i quali vorrebbero evitare l’abbattimento dell’edificio c’è l’architetto Mariola Peretti che, in queste ore, ha lanciato un appello social volto a preservare Palazzo Muratori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Romano, “Il mostro? Giù entro la fine dell’anno”La demolizione di Palazzo Muratori prenderà il via con tutta probabilità in autunno e sarà finanziato con risorse provenienti dall’alienazione... A Palazzo De Seta si presenta il libro dedicato all'architetto Iano MonacoA cura di Danilo Maniscalco e dal titolo: "Cent’anni di professione di architetto a Palermo. Argomenti più discussi: Il ‘mostro’ di Romano, l’appello di un architetto: Non abbattete Palazzo Muratori; Romano, verso l’abbattimento del 'mostro'. L’appello di un architetto: Non abbattete Palazzo Muratori; Pasqua a spasso nella storia dei Castelli Aperti della Granda o a Caccia di uova, ecco cosa fare oggi. Romano, al via lo studio per i lavori di demolizione del Palazzo Muratori: Restituiremo alla piazza il suo valoreRomano. C’è chi lo considera un pugno nell’occhio e chi invece ne difende le forme moderne. Parliamo di Palazzo Muratori: l’edifico sede del centro civico comunale che, nel giro di qualche anno, ... bergamonews.it A palazzo Muratori-Cravetta di Savigliano oltre 60 collotipie dell'artista #lafedelta #lholettosullafedelta #informazionelocale Leggi qui - facebook.com facebook Presidente del #Pisa Giuseppe #Corrado: “Il calcio è un’industria. Pensare a un ex calciatore come Presidente della #FIGC mi rabbrividisce: passiamo da un errore a un altro. Sarebbe come far progettare un palazzo a un ex muratore invece che a un architetto x.com