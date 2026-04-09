Roma trovato in casa neonato di 15 giorni nudo e denutrito tra rifiuti e droga arrestato compagno romeno della madre - VIDEO

Durante un controllo della polizia locale in una abitazione di Roma, è stato trovato un neonato di 15 giorni completamente nudo e denutrito tra rifiuti e sostanze stupefacenti. La madre aveva sottratto il bambino, e il compagno romeno della madre è stato arrestato. La polizia ha immediatamente portato il neonato in ospedale, dove si trova sotto osservazione medica. La vicenda è attualmente oggetto di indagine.

Il controllo della polizia locale è scattato poiché la madre aveva sottratto il bambino al personale sanitario, impedendo così la somministrazione delle terapie di cui il bambino aveva bisogno A Pietralata, in una casa del quartiere di Roma, è stato trovato un neonato di 15 giorni nudo e denu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, trovato in casa neonato di 15 giorni nudo e denutrito tra rifiuti e droga, arrestato compagno romeno della madre - VIDEO Leggi anche: Neonato di 15 giorni trovato in casa a Roma tra droga e spazzatura: denunciata la madre, arrestato il compagno Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Temi più discussi: Roma, va in vacanza e i ladri rubano tutto. Maxi furto da 700mila euro; Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin; Casa del Jazz, verso la sospensione degli scavi: non sono stati trovati indizi. Lo stop 132 giorni dopo l'inizio dei lavori; Madre Teresa a Roma. Il documentario. Roma, neonato trovato tra rifiuti e droga in casa: salvato dalla polizia localeGli accertamenti erano scattati dopo che il bambino era stato sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita ... radiocolonna.it Shock a Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: salvato, la madre denunciataIl piccolo è stato affidato alle cure mediche di una struttura ospedaliera neonatologica. Arrestato il compagno della madre. tag24.it Roma, il messaggio di Wesley: così lavora per anticipare il rientro - facebook.com facebook Roma resta la Capitale degli infortuni sul lavoro: denunce in crescita del 13.4%, boom tra gli over 60 ift.tt/4KUhPyi x.com