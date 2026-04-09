Roma neonato trovato tra droga e rifiuti | arrestato il compagno della madre

A Roma, un neonato è stato ritrovato tra rifiuti e sostanze stupefacenti. Il compagno della madre, sospettato di essere coinvolto, è stato arrestato. La coppia aveva già avuto precedenti penali legati a un procedimento per omicidio colposo riguardante la morte di un’altra persona. Le autorità stanno indagando sui dettagli della scoperta e sui rapporti tra i due.

Un neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Per il fatto gli agenti hanno provveduto ad arrestare il compagno della madre mentre la donna è stata denunciata. Il bambino dormiva completamente nudo su un materasso adagiato su un pavimento sporco circondato da rifiuti e muffe. Nell'abitazione sono stati trovati anche circa cinque chili di marijuana e hashish. Il controllo nei confronti della coppia è scattato perché il piccolo era stato sottratto dalla mamma al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così ai medici di effettuare le terapie necessarie al bebè. I due erano già stati coinvolti in un procedimento penale per omicidio colposo per la morte di un altro figlio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Roma, neonato tra droga e rifiuti: madre denunciata, arrestato il compagno(Adnkronos) – Orrore a Roma, dove un neonato di appena 15 giorni è stato salavato dagli agenti della Polizia Locale, trovato in condizioni critiche...

Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti.

Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre

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Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre. La coppia indagata per la morte di un altro figlioUn neonato di appena 15 giorni è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale, trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti in ... msn.com

Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti. lapresse.it