Un neonato di appena 15 giorni è stato scoperto in una casa del Municipio IV di Roma, tra rifiuti e sostanze stupefacenti. La madre è stata denunciata, mentre il compagno è stato arrestato. La scoperta è avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine, che hanno trovato il bambino in condizioni preoccupanti. La vicenda ha suscitato grande sconcerto nella zona.

Un pavimento sporco ricoperto di muffa e rifiuti e un materasso di fortuna. In questo scenario è stato trovato un neonato di appena 15 giorni in un appartamento a Roma, nel IV Municipio. La madre, una 31enne, è stata denunciata. Il padre, 49, è stato arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Perché all’interno dell’appartamento gli inquirenti hanno rinvenuto un quantitativo di hashish e marijuana per un totale di cinque chili. Il piccolo è stato affidato ai sanitari nell’attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Orrore in un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Neonato di 15 giorni trovato in casa a Roma tra droga e spazzatura: denunciata la madre, arrestato il compagno

Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti.

Roma, neonato tra droga e rifiuti: madre denunciata, arrestato il compagno(Adnkronos) – Orrore a Roma, dove un neonato di appena 15 giorni è stato salavato dagli agenti della Polizia Locale, trovato in condizioni critiche...

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Roma – Neonato di 15 giorni trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti, arrestato il compagno della madreIl bambino dormiva su un materasso poggiato direttamente sul pavimento, completamente nudo e circondato da sporcizia Roma – Momenti di shock nel IV Municipio ... etrurianews.it

Scoperta choc a Roma: un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in casa tra rifiuti e droga. Denunciata la madre, arrestato il compagno. La coppia era già sotto indagine per la morte di un altro figlio. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com facebook

Un neonato trovato tra droga e rifiuti, arrestato il compagno della madre. La donna è stata denunciata. Erano stati già accusati di omicidio colposo per la morte di un altro figlio #ANSA x.com