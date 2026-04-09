Da domani a Roma si apre il Festival del Verde e del Paesaggio, un evento dedicato alla promozione del verde urbano e alla valorizzazione del paesaggio. Le città moderne spesso dividono gli spazi naturali da quelli domestici e dalla vita quotidiana, creando una distanza tra ambiente e persone. Il festival si propone di affrontare queste tematiche attraverso esposizioni, incontri e iniziative dedicate alla rigenerazione degli spazi verdi in ambito urbano.

Le città contemporanee hanno separato ciò che un tempo era in relazione: natura, spazio domestico e vita quotidiana. Dal 10 al 12 aprile il Festival del Verde e del Paesaggio in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, prova a ricucire questo legame. Venerdì 10 aprile si apre la XV edizione del Festival del Verde e del Paesaggio: per tre giorni il giardino pensile dell’ Auditorium Parco della Musica di Roma si trasforma in un luogo di incontri, esperienze, installazioni e percorsi dove ciascun visitatore può trovare il proprio modo di abitare il paesaggio. Il tema centrale del Festival 2026 è ‘Fare parentele’ – ovvero osservare, capire... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma: da domani al via il Festival del Verde e del Paesaggio

Inventario a pezzi, al Festival del Verde luoghi da esplorare e frammentareNell’ambito del Festival del Verde alla Tenuta San Bartolomeo di Caiazzo, al via l'inventario a pezzi: un laboratorio di osservazione e composizione...

Giornata del Paesaggio a Pompei tra vigneti, vivaio e percorsi nel verde per famiglieSabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio in tutti luoghi della cultura statali.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festival del Verde e del Paesaggio 2026; A Roma il XV Festival del Verde e del Paesaggio: tre giorni per Fare Parentele. Tutte le date...; Festival del Verde e del Paesaggio 2026: fare parentele tra città, natura e vita domestica; Festival del Verde e del Paesaggio 2026.

Roma: tre giorni con Il Festival del Verde e del PaesaggioAppuntamento all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 10 al 12 aprile per riflette di ambiente e natura in città. tgcom24.mediaset.it

A Roma il XV Festival del Verde e del Paesaggio: tre giorni per Fare Parentele. Tutte le date...Venerdì 10 aprile si apre la XV edizione del Festival del Verde e del Paesaggio: per tre giorni il giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si trasforma in un luogo di incontri, ... rtl.it

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Auditorium: Festival del Verde e del Paesaggio 2026 Dal 10 al 12 aprile 2026 l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Festival del Verde e del Paesaggio; la manifestazione, giunta alla sua 15ª edizione, trasforma il giardino pensile dell'Audit - facebook.com facebook