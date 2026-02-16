Roma in corsa | il 21 marzo la 5 km tra storia sport e solidarietà per tutti anche con i cani

Roma si anima con l’Acea Water Fun Run, una corsa di 5 km prevista per il 21 marzo, che coinvolge cittadini, turisti e appassionati di sport. La manifestazione si svolge lungo le strade del centro storico, passando davanti a monumenti come il Colosseo e Piazza Navona. Oltre alla competitività, ci sarà spazio anche per chi corre con i cani, rendendo l’evento aperto a tutti. La corsa vuole promuovere lo stile di vita attivo e valorizzare la bellezza della città.

Roma si prepara ad accogliere un evento che unisce la passione per la corsa, la scoperta della città e l'impegno sociale: l'Acea Water Fun Run – Saturday 5k, in programma il 21 marzo. La stracittadina, aperta a tutti e anche agli amici a quattro zampe, offrirà un'occasione unica per esplorare il cuore della Capitale in un contesto festoso e inclusivo, sostenendo al contempo importanti iniziative di volontariato. Un percorso nel cuore della storia. L'Acea Water Fun Run – Saturday 5k si snoderà attraverso alcuni dei luoghi più iconici di Roma, offrendo ai partecipanti una prospettiva privilegiata sulla città eterna.