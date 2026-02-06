Infortuni sul lavoro | 1956 a Viterbo in un anno boom di casi tra gli over 65

A Viterbo, nel 2025, sono stati registrati 1956 infortuni sul lavoro, un numero che preoccupa. La Cgil denuncia un aumento dei casi tra gli over 65, segnale che le condizioni di sicurezza non migliorano e che anche i lavoratori più esperti rischiano troppo. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

Il quadro della sicurezza sul lavoro dipinge una realtà drammatica. A denunciarlo è la Cgil che riporta, sulla base dell'ultimo aggiornamento dell'Inail, i dati relativi al 2025. Più nello specifico l'analisi fotografa, in tutto il Lazio, un aumento delle denunce di infortuni del 7,2% rispetto al.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

