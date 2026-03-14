Il tecnico della Roma ha annunciato che la squadra si prepara alla trasferta di domani, decisiva per la stagione. La partita rappresenta un momento chiave per l’obiettivo di qualificazione in Champions League. La squadra si allena intensamente in vista di questa sfida, che può influenzare il cammino futuro del club. Le prossime ore saranno fondamentali per le strategie in campo.

Il futuro stagionale della Roma si decide nel perimetro di 120 ore. Tra la trasferta di domani al Sinigaglia contro il Como e il ritorno degli ottavi di Europa League all’ Olimpico contro il Bologna, il club giallorosso affronta lo spartiacque definitivo tra ambizioni Champions e gloria continentale. Gian Piero Gasperini, intervenuto durante la presentazione del nuovo partner Eurobet.live, ha alzato la tensione emotiva del gruppo, definendo questo passaggio come il “momento decisivo” dell’annata e chiedendo una spinta supplementare a un organico ridotto ai minimi termini dalle rotazioni forzate. La gestione delle energie diventa un fattore critico: cinque titolari di movimento, oltre all’inamovibile Svilar, sono condannati agli straordinari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, missione Sinigaglia: Gasperini lancia l’assalto Champions nel segno dell’emergenza

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