Catania-Casertana | 22 convocati assenze pesanti e sfida decisiva

Il Catania ha annunciato 22 giocatori convocati per la partita contro la Casertana, in programma lunedì alle 20.30 allo stadio Angelo Massimino. Tra i convocati ci sono diverse assenze importanti, che potrebbero influire sulla formazione. La partita rappresenta un momento decisivo per il campionato del Catania, che punta a ottenere un risultato positivo in questa occasione.

La sfida contro la Casertana, in programma lunedì alle 20.30 allo stadio Angelo Massimino, vedrà il Catania affrontare una prova cruciale della trentunesima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico Mimmo Toscano ha selezionato un gruppo di ventidue atleti per questa partita decisiva, ma le assenze pesano sulla rosa disponibile. Tra i nomi mancanti figura Alex Rolfini, costretto all’inattività a causa di una frattura composta al piede destro subita durante l’incontro Salernitana-Catania. L’assenza di Rolfini non è l’unica preoccupazione per lo staff rossazzurro, poiché anche Quaini risulta squalificato per la gara imminente. Altri giocatori come Aloi, Di Gennaro e Forte sono segnati come indisponibili, riducendo ulteriormente le opzioni tattiche a disposizione dell’allenatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

