Derby B | Pielle Livorno assenze pesanti ma sfida cruciale per

La Pielle Livorno ha deciso di affrontare il derby contro il Golfo Piombino, nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave. La partita al PalaMacchia si presenta come una sfida decisiva per entrambe le squadre, che cercano punti importanti in classifica. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in questa notte di pallacanestro. La sfida tra Livorno e Piombino promette emozioni intense e colpi di scena.

Derby al PalaMacchia: Pielle Livorno e Golfo Piombino a confronto in un match cruciale. Livorno è in fermento pallacanestro: questa sera, domenica 22 febbraio 2026, al PalaMacchia, si gioca il derby di serie B tra la Verodol CBD Pielle Livorno e la Solbat Golfo Piombino. Una sfida cruciale per entrambe le squadre, con i livornesi a caccia di riscatto dopo la recente battuta d'arresto a Casoria e i piombinesi intenzionati a consolidare la loro posizione in zona play-in. Il PalaMacchia si prepara ad accogliere un pubblico caloroso per questo incontro che promette emozioni forti. La Pielle, reduce da una sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca, cerca di sfruttare il vantaggio del campo per ritrovare la via della vittoria.