Cagliari-Roma | formazioni ufficiali orario dove vederla tv e streaming e classifica Serie A

La Roma scenderà in campo questa sera all’Olimpico contro il Cagliari per l’ultima partita della 24esima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un clima di attesa, anche perché il match contro il Milan-Como, che si dovrà recuperare, non è ancora stato giocato e lascia qualche punto interrogativo sulla classifica. I tifosi sono già pronti, e la partita sarà visibile in tv e streaming, con le formazioni ufficiali annunciate poco prima del calcio d’inizio.

La Roma chiuderà la 24esima giornata di Serie A nel match dell'Olimpico contro il Cagliari, anche se si dovrà recuperare Milan-Como che quindi lascia in sospeso questo turno di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro l'Udinese che ha rallentato il cammino dei giallorossi verso il grande obiettivo Champions. Adesso la Roma è quinta e deve inseguire la Juventus, ma è attesa ad un match molto insidioso contro la squadra di Pisacane, in un grande momento di forma come certificano le tre vittorie consecutive contro Juventus, Fiorentina e Verona.

