Inter-Pisa | formazioni ufficiali dove vederla tv e streaming orario e classifica Serie A

L’Inter affronta il Pisa nella 22ª giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali, le modalità di visione in tv e streaming, l’orario di inizio e la classifica aggiornata. La partita rappresenta un’importante occasione per i nerazzurri di consolidare la posizione in campionato, proseguendo il percorso stagionale. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’incontro con chiarezza e precisione.

L'Inter non si ferma un attimo e torna subito in campo a tre giorni dal big match contro i Gunners. La squadra di Cristian Chivu è pronta ad aprire la 22esima giornata di campionato nell'anticipo di San Siro contro il Pisa. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta amara in Champions contro l'Arsenal, possono comunque ripartire da una prestazione di valore e da un Sucic che è ritornato al gol, ma anche da un Pio Esposito sempre più in crescita. La squadra di Chivu è in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sul Milan e 6 sul Napoli, e deve cercare di sfruttare il turno abbordabile contro l'ultima della classe; soprattutto perchè il Milan sfiderà la Roma all'Olimpico e il Napoli farà visita alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

