In una recente dichiarazione, un giornalista ha affermato che il rapporto tra il tecnico e il direttore sportivo di una squadra di calcio è concluso. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi, poiché si parla di possibili cambiamenti in vista della prossima stagione. La situazione si inserisce in un contesto di tensione crescente all’interno del club, che potrebbe portare a importanti novità nelle prossime settimane.

Cresce la tensione in casa Roma, con dei possibili stravolgimenti che ci proiettano a pensare alla prossima stagione. Dopo la pesante sconfitta di San Siro, quasi tutte le posizioni, societarie e non, sono state messe in discussione. Dai Friedkin ai giocatori, senza escludere Ranieri, Massara e Gasperini, nessuno sembra poter essere sicuro sul proprio futuro. Ad accendere la miccia è stato il noto giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà, che sul suo canale Youtube ha dedicato vari minuti alla situazione scomoda in cui si trova la Roma. Napoli, Gasperini per il post-Conte?. La tragedia sportiva che ha colpito l’Italia calcistica lo scorso martedì ha inevitabilmente creato un effetto domino anche sulle panchine dei club di Serie A ed esteri, con tantissimi nomi papabili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pedullà è sicuro: “Il rapporto fra Gasperini e Massara è finito”

Roma, Massara: «Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo. Pisilli sta acquisendo una dimensione superiore, sul futuro di Dybala dico questo»Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Massara: «Con Gasperini rapporto ottimo e confronto continuo. Pisilli in crescita, su Dybala futuro »In vista della sfida di Serie A tra Roma e Napoli, emergono le considerazioni rilasciate da Ricky Massara a DAZN, utili a leggere lo stato della...

Argomenti più discussi: ? NAPOLI. Pedullà: Italiano e Gasperini nomi possibile se Conte andasse alla Nazionale; Comunicazione Italiana; Pedullà: Gasperini al Napoli? Vi dico tutto! Marasma Roma, situazione rovente: pronta la rivoluzione; Napoli, due nomi in lista in caso di addio di Conte: spunta un retroscena su De Zerbi.

Pedullà: 'A Roma e Juve gli ultimi da mettere in discussione sono gli allenatori'A Roma e Juve gli ultimi da mettere in discussione sono gli allenatori questa è una delle frasi chiave dell'ultimo video pubblicato su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà. Il giornalista, ... it.blastingnews.com

Liceo Cervantes di Roma assume un assistente amministrativo: ecco quali sono i requisiti. Dove, come e quando inviare le candidature - facebook.com facebook

Ore 14.45. Coda ridotta a code a tratti. Ore 14.02. Incidente e mezzo pesante rimosso. Coda in calo a 6 km in direzione Roma, traffico regolare tra Incisa-Reggello e Firenze sud in direzione Bologna. Ore 12.45 Sulla #A1 a causa di un incidente avven x.com