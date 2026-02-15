Roma Massara | Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo Pisilli sta acquisendo una dimensione superiore sul futuro di Dybala dico questo
Ricky Massara, dirigente della Roma, ha spiegato che il rapporto con Gasperini rimane positivo e che si confrontano spesso sulle questioni di mercato e tattiche. Ha aggiunto che Pisilli sta crescendo molto e si sta affermando come un giocatore di livello superiore, mentre sul futuro di Dybala ha preferito non fare pronostici definiti. Prima della partita contro il Napoli, ha parlato a DAZN sottolineando l’importanza di mantenere uno sguardo attento sulle prossime mosse della squadra.
Massara a DAZN: «Gasperini ha avuto un impatto immediato, vogliamo crescere ancora. Mercato? Non è facile e questo è risaputo. Futuro Dybala? Impossibile dirlo»
Massara, direttore sportivo della Roma, ha commentato l’avvio di stagione e le prospettive future della squadra durante un’intervista a DAZN prima della partita contro la Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
