Roma Massara | Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo Pisilli sta acquisendo una dimensione superiore sul futuro di Dybala dico questo

Ricky Massara, dirigente della Roma, ha spiegato che il rapporto con Gasperini rimane positivo e che si confrontano spesso sulle questioni di mercato e tattiche. Ha aggiunto che Pisilli sta crescendo molto e si sta affermando come un giocatore di livello superiore, mentre sul futuro di Dybala ha preferito non fare pronostici definiti. Prima della partita contro il Napoli, ha parlato a DAZN sottolineando l’importanza di mantenere uno sguardo attento sulle prossime mosse della squadra.