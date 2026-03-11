Antonio Di Natale osserva la situazione attuale della Serie A, evidenziando come non ci siano più centravanti in grado di segnare 20 o 30 gol a stagione. Secondo l’ex attaccante, la qualità negli ultimi metri si è ridotta e mancano i profili che dominavano la classifica marcatori negli anni passati. La sua analisi si concentra sulle differenze tra il passato e il presente del calcio italiano.

Antonio Di Natale guarda alla Serie A di oggi con l’occhio di chi il gol lo ha sempre avuto nel sangue. L’ex capitano dell’Udinese, uno dei bomber più prolifici della storia recente del campionato italiano, analizza il momento degli attaccanti nel nostro calcio: meno reti, meno centravanti da 20 o 30 gol a stagione e un modo di giocare che, secondo lui, rende più difficile arrivare alla conclusione. Di seguito trovate la sua intervista per la Gazzetta dello Sport. Le parole di Antonio Di Natale. Qual è il problema? “Sono diversi. Il nostro campionato non ha più i bomber degli anni d’oro, ma nemmeno quelli dell’ultimo decennio: penso a Higuain, Ibrahimovic, Icardi, Immobile, Osimhen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Natale: “La Serie A non ha più i bomber degli anni d’oro, mancano centravanti da 20-30 gol e qualità negli ultimi metri”

