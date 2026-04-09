Roma neonato tra droga e rifiuti | madre denunciata arrestato il compagno

A Roma, un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in condizioni di grave abbandono tra rifiuti e tracce di droga. La madre è stata denunciata, mentre il compagno è stato arrestato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al soccorso del neonato, che è stato trasportato in ospedale. La vicenda ha suscitato sconcerto in città e ora sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Orrore a Roma, dove un neonato di appena 15 giorni è stato salavato dagli agenti della Polizia Locale, trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti in una abitazione nel IV Municipio, nella periferia est di Roma, sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendogli così di effettuare le necessarie. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti. Roma, neonato in condizioni critiche tra droga e rifiuti: salvato dalla polizia localeRoma, 9 aprile 2026 – Il piccolo di soli 15 giorni è stato trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti. Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre Argomenti più discussi: Roma, neonato tra droga e rifiuti: madre denunciata, arrestato il compagno -; Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi - Il match in diretta -. Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre. La coppia indagata per la morte di un altro figlioUn neonato di appena 15 giorni è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale, trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti in ... msn.com Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti. lapresse.it Mercato Roma, solo in nove sono sicuri di restare - facebook.com facebook Mercato #Roma, solo in nove sono sicuri di restare x.com