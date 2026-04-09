Un neonato di soli 15 giorni è stato ritrovato in condizioni critiche all’interno di un appartamento abbandonato, circondato da rifiuti e sostanze stupefacenti. La madre è stata denunciata e il compagno è stato arrestato. I soccorritori sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno portato il bambino in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini sulla vicenda.

Un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Reparto N.A.E. (Nucleo Assistenza Emarginati) del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale, al termine di un’attività d’indagine delegata dalla Procura per i Minorenni per verificare la situazione di pericolo del piccolo ai sensi dell’articolo 403 del Codice Civile. Il piccolo era nudo su un materasso, circondato da rifiuti. I primi accertamenti sono stati eseguiti presso l’abitazione di residenza della madre, nel VII Municipio di Roma, dove si riteneva potesse trovarsi il minore, sottratto dalla donna al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così l’esecuzione delle terapie e dei controlli post-partum. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagno

Roma, neonato in condizioni critiche tra droga e rifiuti: salvato dalla polizia localeRoma, 9 aprile 2026 – Il piccolo di soli 15 giorni è stato trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti.

Leggi anche: Roma, neonato grave trovato tra droga e rifiuti: la coppia già accusata dell’omicidio del primo figlio

Argomenti più discussi: Roma, neonato tra droga e rifiuti: madre denunciata, arrestato il compagno -; Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi - Il match in diretta -.

Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre. La coppia indagata per la morte di un altro figlioUn neonato di appena 15 giorni è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale, trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti in ... msn.com

Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti. lapresse.it

Mercato Roma, solo in nove sono sicuri di restare - facebook.com facebook

Mercato #Roma, solo in nove sono sicuri di restare x.com