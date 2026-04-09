Roma neonato trovato tra droga e rifiuti | arrestato il compagno della madre | La coppia era già stata coinvolta in un procedimento penale per la morte di un altro figlio

Un neonato è stato trovato tra rifiuti e droghe in un appartamento romano, dove è stato arrestato il compagno della madre. La coppia era già coinvolta in un procedimento penale per la morte di un altro figlio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nel luogo un quantitativo di sostanze stupefacenti valutato tra 60 e 70 grammi. Al momento, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Un neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Gli agenti hanno provveduto ad arrestare il compagno della madre, un 49enne di nazionalità romena, con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre la donna, una 31enne italiana, è stata denunciata. Il bambino dormiva completamente nudo su un materasso adagiato su un pavimento sporco circondato da rifiuti e muffe. Nell'abitazione sono stati trovati anche circa cinque chili di marijuana e hashish. Il controllo nei confronti della coppia è scattato perché il piccolo era stato sottratto dalla mamma al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così ai medici di effettuare le terapie necessarie al bebè. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Neonato trovato tra droga e rifiuti, denunciata la madre e arrestato il compagno: «La coppia è già a processo per la morte di un altro figlio»L’hanno trovato che dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da droga, rifiuti e muffe.

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

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