Neonato trovato tra droga e rifiuti denunciata la madre e arrestato il compagno | La coppia è già a processo per la morte di un altro figlio

Un neonato è stato trovato in pessime condizioni, nudo e addormentato su un materasso posato su un pavimento sporco, circondato da droga, rifiuti e muffa. La madre del bambino è stata denunciata, mentre il compagno è stato arrestato. La coppia è già sotto processo per la morte di un altro figlio. La vicenda riguarda un caso di abbandono e maltrattamenti nei confronti di minori.

L’hanno trovato che dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da droga, rifiuti e muffe. Il piccolo, di appena 15 giorni, è stato tratto in salvo dalla polizia locale in un appartamento di Roma. Durante l’intervento il compagno della madre, un 49enne romeno, è stato arrestato e la donna, italiana di 31 anni, denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così di effettuare le necessarie terapie. In casa 5 chili di marijuana e hashish. Nel corso della perquisizione, effettuata nell’ambito di un’attività d’indagine su delega della procura per i minorenni, è stata trovata in casa un’ingente quantità di sostanze stupefacenti: 5 chili di marijuana e hashish. 🔗 Leggi su Open.online

Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti.

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Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre

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Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato dalla polizia locale il compagno della madre, mentre la donna è stata denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al person - facebook.com facebook

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