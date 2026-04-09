Roma neonato grave trovato tra droga e rifiuti | la coppia già accusata dell'omicidio del primo figlio

Una coppia è stata coinvolta in un episodio di cronaca a Roma, dove la polizia locale ha arrestato un uomo e denunciato una donna. Durante un intervento, sono stati trovati un neonato in condizioni critiche tra rifiuti e droga. La coppia era già accusata di aver ucciso il loro primo figlio. La situazione è sotto indagine e le autorità stanno accertando le responsabilità.