Roma tenta il suicidio durante una diretta Rai | salvato dalla polizia locale

Questa mattina a Roma, un uomo ha tentato di togliersi la vita dal ponte Spizzichino, vicino agli ex Mercati generali. Mentre era in diretta sulla Rai, la polizia locale è intervenuta in tempo e ha evitato il peggio. La scena si è svolta sotto gli occhi delle telecamere, creando sconcerto tra i presenti.

(Adnkronos) – Ha tentato di suicidarsi dal ponte Spizzichino, in zona Ostiense a Roma, mentre questa mattina era in corso una diretta della Rai sulle operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex Mercati generali. G.H. un cittadino afgano di 38 anni, gridando frasi sconnesse ha scavalcato il parapetto con l'intento di lanciarsi nel vuoto. Il gesto è stato fortunatamente notato in tempo dagli agenti del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che sono prontamente intervenuti bloccando l'uomo un istante prima del gesto estremo. Per la persona, sono tutt'ora in corso le procedure di identificazione e di affidamento ai servizi sanitari.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

