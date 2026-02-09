Roma stasera il riscatto di Ghilardi | ecco la clausola che lo blinda

Questa sera a Roma il match tra la squadra giallorossa e il Cagliari si gioca in una fase importante della stagione. La partita non è solo una sfida di campionato, ma potrebbe anche influenzare il futuro di alcuni giocatori e le mosse di mercato della società. Gli occhi sono puntati su Ghilardi, che ha una clausola che potrebbe cambiare tutto.

La gara di stasera contro il Cagliari non rappresenta soltanto un crocevia fondamentale per la classifica della Roma, ma segna un passaggio formale decisivo per le strategie di mercato del club. All'Olimpico, i giallorossi hanno la possibilità di blindare ufficialmente uno dei propri tasselli difensivi: come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'acquisizione di Daniele Ghilardi a titolo definitivo è ormai a un passo. Il contratto stipulato con l' Hellas Verona prevede infatti una clausola specifica: l' obbligo di riscatto del centrale classe 2003 scatterà automaticamente al raggiungimento del primo risultato utile ottenuto nel mese di febbraio.

