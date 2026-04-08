Gasolio esaurito a Roma ecco cosa succede | la mappa dei distributori piu economici

A Roma, molti distributori segnalano di non avere più gasolio disponibile, tanto che alcuni espositori riportano cartelli con la scritta “gasolio esaurito”. La carenza riguarda principalmente i punti vendita che offrono carburanti a prezzi più bassi rispetto alla media della città. Con il continuo aumento dei costi, gli automobilisti cercano le pompe più economiche, ma in alcune zone si registrano difficoltà nel trovare carburante.

“Gasolio esaurito”. Biglietti che si trovano sulle pompe dei carburanti o sulle colonnine dei self. Con il caro carburanti che non allenta la presa, a Roma è caccia a quei distributori che hanno mantenuto bassi i prezzi di benzina e gasolio. Non solo i rincari, quindi, non fanno dormire sonni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dopo il taglio delle accise continua a salire il prezzo dei carburanti: ecco i distributori più economici del RavennateNonostante l'intervento del Governo gasolio e benzina continuano a salire toccando a Ravenna anche i 2,4 euro al litro per il gasolio i 2 euro per la...

Benzina, la mappa dei rincari di Mr Prezzi: ecco i distributori dove fare il pieno costa di piùAl ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, l’attenzione è massima.

Temi più discussi: Carburante esaurito? Facciamo chiarezza per capire cosa sta succedendo; Carburanti esauriti, file e caos ai distributori: la guerra non c'entra. Ecco la vera causa. Cosa sta succedendo; Carburanti razionati? Diesel e benzina esauriti in alcuni distributori del Ravennate.

Carenza di gasolio in Italia, distributori a secco e cartelli esaurito: cosa sta succedendo e cosa fareDistributori a secco in Italia e cartelli gasolio esaurito: cosa sta succedendo, perché non c'è carenza strutturale e come trovare i distributori aperti. lifestyleblog.it

Prezzi diversi, rifornimenti poco flessibili: perché molti distributori hanno esaurito il carburanteTra rialzi improvvisi e taglio alle accise per decreto, i consumatori fanno più attenzione alle differenze tra i prezzi di benzina e gasolio esposti dalle ... repubblica.it

"Salve signor Borrelli , questa è l’IP a Giugliano in Campania . E mai possibile una cosa del genere Abbiamo messo 20 euro, benzina funzionante e tutto preso le 20 euro ci è apparsa la scritta gasolio esaurito. Ed ora le 20 euro chi ce li rimborsa se il gasolio - facebook.com facebook

Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e Pescara x.com