Infortunio Anguissa ennesimo colpo di scena | quando rientra

Zambo Anguissa si è infortunato durante l’allenamento, e questa notizia cambia i piani del Napoli in vista della partita contro la Roma. La sua presenza in campo è ora in dubbio, e i medici stanno valutando il tempo di recupero. La società aspetta con ansia notizie più precise, mentre i tifosi temono che il centrocampista possa saltare l’appuntamento più importante della stagione.

Cresce l'attesa per la super sfida tra Napoli e Roma, ma intanto c'è un nuovo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Zambo Anguissa. Continua l'avvicinamento alla super sfida tra Napoli e Roma, in programma domenica sera alle ore 20:45 e valevole per la 25esima giornata di Serie A, ma intanto ci sono aggiornamenti importantissime sulle condizioni fisiche di uno dei giocatori più importanti della rosa azzurra, ovvero André-Frank Zambo Anguissa. Anguissa (Ansafoto) – calciomercato.it Il centrocampista camerunese aveva rimediato una lesione al bicipite femorale destro a novembre con la sua Nazionale e da quel momento ha avuto inizio il suo calvario. Secondo quanto riferito da Ciro Troise, il giocatore camerunense salterà anche la sfida ai giallorossi. Anguissa è fermo da tre mesi per infortunio e la data di rientro non è attualmente chiara. Conte annuncia: "Primo infortunio superato ma non riescono a recuperarlo"