Roma | cambia viabilita’ dal centro a Prati al via domani i nuovi cantieri di Metro C

Roma, con l'avvio di nuovi cantieri di Metro C, la viabilità tra il centro e Prati cambierà radicalmente. La causa è l'apertura di lavori che dureranno circa un anno e mezzo, coinvolgendo strade principali e piazze affollate. I residenti e i pendolari si preparano a dover affrontare deviazioni e restrizioni, mentre le autorità hanno annunciato interventi per migliorare i collegamenti. Le modifiche entreranno in vigore domani e dureranno fino all'autunno 2024.

Da domani, mercoledì 25 febbraio, e per i prossimi 15 mesi, la viabilità subirà significative modifiche in diverse aree del centro storico e nel rione Prati. Questo cambiamento è dovuto all’avvio dei cantieri per la seconda tratta della Metro C di Roma, che prevede la realizzazione di altre quattro fermate: Chiesa Nuova, nelle immediate vicinanze di Torre Argentina, Piazza Pia Castel Sant’Angelo, Ottaviano e Mazzini. Modifiche alla viabilità in prossimità della stazione Chiesa Nuova. Per la stazione Chiesa Nuova, è prevista la chiusura di via Cerri e la temporanea chiusura dell’accesso a vicolo del Governo Vecchio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

