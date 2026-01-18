Roma | spaccio di droga tra negozi auto e abitazioni sei arresti e una denuncia

Una vasta operazione antidroga ha portato all’arresto di sei persone e a una denuncia a Roma e nella provincia, smantellando un'organizzazione coinvolta in attività di spaccio tra negozi, veicoli e abitazioni. L’intervento ha evidenziato le modalità utilizzate per il traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Una maxi operazione antidroga ha avuto luogo a Roma e nella sua provincia, coinvolgendo negozi, veicoli e abitazioni. Il bilancio finale degli interventi condotti dalla Polizia di Stato si è tradotto in sei arresti e una denuncia, frutto di un’accurata attività di controllo del territorio. In particolare, in due occasioni, le segnalazioni dei cittadini tramite l’applicazione YouPol hanno rivelato di fondamentale importanza. Il primo arresto è avvenuto a seguito di un’indagine condotta dagli agenti del terzo distretto Fidene-Serpentara. All’interno di un esercizio commerciale formalmente dedicato alla vendita di canapa legale, un giovane è stato trovato in possesso di nove panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 900 grammi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Spaccio di droga e furti in abitazioni, 23 ordinanze tra Trento, Roma, Napoli, Palermo e Latina

Leggi anche: Due arresti e una denuncia per spaccio di droga: decisivo il fiuto del cane Ron

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Roma. Spaccio tra negozi, auto e abitazioni: 6 arresti e 1 denuncia della #PoliziadiStato a Roma e provincia. Decisive le segnalazioni tramite l’applicazione #YouPol. #essercisempre #questuradiroma Polizia di Stato Clicca qui per l'articolo completo https:/ - facebook.com facebook

Spaccio di droga, sei arresti tra Roma e provincia. Decisive in due casi le segnalazioni tramite l'applicazione Youpol #ANSA x.com